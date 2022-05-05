Кайри Ирвинг: «Хочется провести вместе с «Нетс» четыре сезона командного доминирования»

Разыгрывающий рассказал о целях, которые ставит перед собой и командой.

«Хочется провести вместе с «Нетс» четыре сезона командного доминирования. Выигрывать по 60 и более матчей в регулярном чемпионате. Далеко заходить по сетке в плей-офф и получать удовольствие, выстраивая отношения, которые простираются за пределы баскетбольной площадки», – заявил Ирвинг.

У 30-летнего Ирвинга есть опция игрока на сезон-2022/23 на 36,9 миллиона долларов.

В этом году «Нетс» пробились в плей-офф через плей-ин и вылетели в первом раунде, уступив «Селтикс» в четырех матчах.

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