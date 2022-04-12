Дрэймонд Грин – о ситуации в «Лейкерс»: «Для игроков с тренерами это беспокойство и напряжение»

Форвард «Уорриорз» рассказал о том, как чувствуют себя некоторые игроки и тренеры «Лейкерс».

«С точки зрения болельщика или игрока, если мы берем ситуацию в «Лейкерс», то у вас возникает множество вопросов.

Если рассматривать это с точки зрения игрока или тренера, то ты напрягаешься. Потому что главный страх и повод для беспокойства в этой ситуации – оказаться тем парнем, на которого валят всю вину», – заявил Грин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века