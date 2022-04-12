Малик Монк – о трениях между Вогелем и Уэстбруком: «Они не допускали, чтобы это мешало команде»

Защитник «Лейкерс» рассказал о том, как влияли на команду напряженные отношения между экс-главным тренером и разыгрывающим .

По словам Монка, Вогель и Уэстбрук продемонстрировали профессиональный подход, стараясь не допустить, чтобы трения между ними как-то влияли на команду.

«Они никогда не допускали, чтобы это как-то мешало команде», – заявил Монк.

Один из сотрудников «Лейкерс» недавно рассказал о конфликте между Вогелем и Уэстбруком: «Расселл не уважал Фрэнка с самого первого дня».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века