Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за неспортивный фол на Гэри Пэйтоне II

НБА дисквалифицировала форварда на один матч без сохранения зарплаты за неспортивный фол на защитнике «Голден Стэйт» .

Инцидент произошел на третьей минуте второго матча серии плей-офф между «Гризлис» и «Уорриорз» (106:101, 1-1). Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, травмировав левую руку. Позже Пэйтону диагностировали перелом локтя.

Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.

Брукс пропустит третий матч серии, который состоится в субботу.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?