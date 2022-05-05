Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за неспортивный фол на Гэри Пэйтоне II

НБА дисквалифицировала форварда «Мемфиса» Диллона Брукса на один матч без сохранения зарплаты за неспортивный фол на защитнике «Голден Стэйт» Гэри Пэйтоне II.
Инцидент произошел на третьей минуте второго матча серии плей-офф между «Гризлис» и «Уорриорз» (106:101, 1-1). Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, травмировав левую руку. Позже Пэйтону диагностировали перелом локтя.
Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.
Брукс пропустит третий матч серии, который состоится в субботу.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?