Айзейя Томас: «Диллон Брукс — не грязный игрок. «Мемфис» — не грязная команда»

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройта» заступился за форварда , который грубо сфолил на защитнике «Голден Стэйт» и нанес сопернику серьезную травму.

Томас заявил, что подобные моменты время от времени происходят во время игры, и что фол Брукса был случайностью, а не преднамеренным действием с целью травмировать игрока.

«Нужно ли наказывать игрока за случайность? Да. Но я думаю, что нам нужно быть осторожнее, когда мы называем игроков или команды грязными.

Брукс — не грязный игрок. «Мемфис» — не грязная команда. Да, они играют жестко, они играют в силовой манере. Но они играют по правилам», – сказал Томас.

Пэйтон выбыл на 3-5 недель с переломом локтя.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?