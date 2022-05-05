Дрэймонд Грин оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что показал два средних пальца болельщикам «Гризлис»

Форвард «Голден Стэйт» оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что показал два средних пальца болельщикам «Мемфиса» во время второго матча серии плей-офф между командами (101:106, 1-1).

В первой четверти встречи Грин получил рассечение над правым глазом из-за неумышленного удара локтем центрового «Гризлис» Ксавьера Тиллмана. Игроку пришлось уйти в раздевалку, чтобы наложить швы.

Покидая площадку, Грин показал два средний пальца в адрес болельщиков , которые начали аплодировать уходу игрока.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?