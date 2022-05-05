Дрэймонд Грин оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что показал два средних пальца болельщикам «Гризлис»

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что показал два средних пальца болельщикам «Мемфиса» во время второго матча серии плей-офф между командами (101:106, 1-1).

В первой четверти встречи Грин получил рассечение над правым глазом из-за неумышленного удара локтем центрового «Гризлис» Ксавьера Тиллмана. Игроку пришлось уйти в раздевалку, чтобы наложить швы.

Покидая площадку, Грин показал два средний пальца в адрес болельщиков «Мемфиса», которые начали аплодировать уходу игрока.

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