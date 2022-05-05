Андрей Ведищев: «Локо» сумел отыграть 15-очковое отставание, но в концовке отдал игру»

Президент «Локомотива-Кубань» заявил, что команда проявила характер, но в концовке сама отдала победу в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (90:93, 0-1).

«Обидное получилось поражение. Наша команда проявила характер – в гостях сумела отыграть 15-очковое отставание, развернула игру на 180 градусов и имела шансы на победу. К сожалению, в концовке из-за собственных ошибок сами отдали игру.

Второй матч серии – уже послезавтра. Надо провести анализ ошибок и восстановиться физически. Необходимо сделать все от нас зависящее для того, чтобы выиграть один из двух матчей в Москве.

Отдельное спасибо – нашим болельщикам. Мы чувствовали их поддержку, и 7 мая она нам снова очень понадобится», – сказал Ведищев.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?