Илона Корстин: «В серии ЦСКА — «Локо» самое интересное впереди»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от стартового матча полуфинальной серии плей-офф – ив-Кубань» (93:90, 1-0).

«Такие матчи, как сегодняшний — настоящее украшение нашего плей-офф. Интрига сохранялась до самого конца, мы увидели на площадке настоящие эмоции и жажду победы.

Отдельно хотелось бы отметить Андрея Мартюка — молодой форвард «Локо» играл уверенно и по-взрослому. Другие молодые российские игроки «Локо» также играли с большим желанием и показали себя с наилучшей стороны. Но в концовке им не хватило опыта.

ЦСКА начал защищаться агрессивно по всей площадке — такой защиты от них мы давно не видели. И решающие попадания Алексея Шведа и Каспера Уэйра стали для ЦСКА хорошей наградой. У «Локо» же ключевые броски в концовке получились неподготовленные. Совершили промахи Щербенев и Мотли, а также гости допустили две потери.

Думаю, в этой серии все самое интересное впереди, и мы вправе рассчитывать на продолжение борьбы как в следующем матче, так и в игре в Краснодаре», – сказал Илона Корстин.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?