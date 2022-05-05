Сергей Кущенко: «Игра ЦСКА и «Локо» задала хороший импульс полуфинальным сериям»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко остался доволен первым матчем полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (93:90, 1-0).

«Вы хотели хороших полуфиналов лиги ВТБ? Они у нас есть.

Игра ЦСКА и задала хороший импульс полуфинальным сериям. «Локомотив», который весь сезон делал ставку на молодых российских баскетболистов, дал бой армейцам и сражался до последней минуты. Но в конце, кажется, игроки «Локо» поторопились с быстрыми атаками, что не позволило огорчить армейцев.

Завтра ждем не менее огненный второй полуфинал – «Зенит» – УНИКС», – сказал Кущенко.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?