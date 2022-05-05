Трехочковый Каспера Уэйра принес ЦСКА победу в 1-м матче над «Локомотивом-Кубань»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр стал автором победного трехочкового в первом домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (93:90, 1-0).

Трехочковое попадание Уэйра за 19 секунд до конца завершило победный рывок армейцев 7-0.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Алексей Швед, который набрал 23 очка и сделал 7 передач. На счету Уэйра – 18 очков. В составе гостей отличился Джейлен Барфорд – 18 очков.

Второй матч серии состоится 7 мая в Москве.

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