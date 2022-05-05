Димитрис Итудис – о слухах про «Фенербахче»: «У меня такой жизненный принцип, что я всегда уважаю действующий контракт»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Локомотивом-Кубань» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (93:90, 1-0) опроверг слухи о переговорах с турецким «Фенербахче».

«У меня такой жизненный принцип, что я всегда уважаю действующий контракт и не веду переговоры с другими клубами. У меня большое уважение к клубу, владельцам, спонсорам, Андрею Ватутину, болельщикам. И я полностью сосредоточен на том, чтобы команда становилась лучше.

Тот факт, что я здесь, что я не уехал и даже не думал о том, чтобы уехать, говорит о многом. Но мы живем в таком мире, в котором будущее не всегда зависит от нас. Ни клуб, ни спонсор, ни Андрей Ватутин не знают, что будет в будущем. Мы думаем о том, что будет лучше для клуба. Никто не знает, как будет развиваться ситуация, исходя из событий, не связанных со спортом», – сказал Итудис.

Контракт Итудиса с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/23.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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