ЦСКА не подтвердил слухи о возможном уходе Димитриса Итудиса в «Фенербахче»

Московский ЦСКА не подтвердил информацию СМИ о возможном уходе главного тренера в .

«Мы не располагаем информацией на этот счет», – заявила вице-президент ЦСКА по спортивной работе Наталия Фураева.

«ЦСКА не комментирует слухи. У Димитриса контракт до 2023 года», – отметил руководитель пресс-службы армейцев .

Ранее греческое издание Sport24.gr сообщило, что Итудис близок к подписанию соглашения с «Фенербахче». Инсайдер Маттео Андриани написал, что турецкий клуб рассматривает Итудиса как основного кандидата на пост главного тренера и готов предложить контракт на три года.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом