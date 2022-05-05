ЦСКА не подтвердил слухи о возможном уходе Димитриса Итудиса в «Фенербахче»

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Московский ЦСКА не подтвердил информацию СМИ о возможном уходе главного тренера Димитриса Итудиса в «Фенербахче».

«Мы не располагаем информацией на этот счет», – заявила вице-президент ЦСКА по спортивной работе Наталия Фураева.

«ЦСКА не комментирует слухи. У Димитриса контракт до 2023 года», – отметил руководитель пресс-службы армейцев Николай Цынкевич.

Ранее греческое издание Sport24.gr сообщило, что Итудис близок к подписанию соглашения с «Фенербахче». Инсайдер Маттео Андриани написал, что турецкий клуб рассматривает Итудиса как основного кандидата на пост главного тренера и готов предложить контракт на три года.

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