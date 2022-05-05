Илона Корстин: «Определяющим фактором при определении «Тренера года» стало первое место ЦСКА по итогам регулярного сезона»

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Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что первое место ЦСКА по итогам регулярного чемпионата стало определяющим фактором при присуждении главному тренеру армейцев Димитрису Итудису награды «Лучший тренер сезона-2021/22».

«В этом году выбор лучшего тренера сезона был максимально непростым.

Коллективы, которые сражались за звание лучшей команды регулярного чемпионата — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — возглавляют по-настоящему талантливые специалисты, одни из лучших в Европе: Димитрис Итудис, Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович. Определяющим фактором при определении «Тренера года» стало первое место ЦСКА по итогам регулярного сезона.

Греческий наставник армейцев Димитрис Итудис, несмотря на отъезд целой группы ведущих игроков и другие сложности, сумел перестроить команду и сохранил прежнюю эффективность. ЦСКА победил в 9 матчах подряд и впервые с 2019 года выиграл регулярный чемпионат», – сказала Илона Корстин.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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