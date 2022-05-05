Илона Корстин: «Определяющим фактором при определении «Тренера года» стало первое место ЦСКА по итогам регулярного сезона»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что первое место по итогам регулярного чемпионата стало определяющим фактором при присуждении главному тренеру армейцев Димитрису Итудису награды «Лучший тренер сезона-2021/22».

«В этом году выбор лучшего тренера сезона был максимально непростым.

Коллективы, которые сражались за звание лучшей команды регулярного чемпионата — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — возглавляют по-настоящему талантливые специалисты, одни из лучших в Европе: Димитрис Итудис, Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович. Определяющим фактором при определении «Тренера года» стало первое место ЦСКА по итогам регулярного сезона.

Греческий наставник армейцев , несмотря на отъезд целой группы ведущих игроков и другие сложности, сумел перестроить команду и сохранил прежнюю эффективность. ЦСКА победил в 9 матчах подряд и впервые с 2019 года выиграл регулярный чемпионат», – сказала Илона Корстин.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?