Димитрис Итудис — лучший тренер сезона Единой лиги ВТБ-2021/22

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона лиги ВТБ-2021/22.

51-летний греческий специалист привел армейцев к победе в регулярном чемпионате с результатом 15-3. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал, где встречается с «Локомотивом-Кубань».

ЦСКА стал лучшей командой по игре в защите, пропуская 70,0 очка в среднем за матч.

Итудис стал четырехкратным обладателем награды лучшему тренеру года в Лиге ВТБ (2014/15, 2016/17, 2017/18 и 2021/22). Награду также получали Римас Куртинайтис (2014/15), Василий Карасев (2015/16), Эмиль Райкович (2019/20) и Хавьер Паскуаль (2020/21).

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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