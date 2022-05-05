Димитрис Итудис: «Не стал бы тренером года, если бы меня не окружали замечательные игроки и тренеры»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что награда «Лучший тренер сезона Лиги ВТБ-2021/22» – это признание всей команды.

«В первую очередь, хочу поблагодарить Единую Лигу за эту награду. Несмотря на то, что это индивидуальная награда, я считаю, что это признание всей команды.

Я не стал бы тренером года, если бы меня не окружали замечательные игроки и тренеры. Спасибо всем игрокам ЦСКА, помощникам тренера, руководству и болельщикам. Мы будем усердно работать, чтобы получить еще больше командных наград в будущем», – сказал Итудис.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?