Док Риверс: «Пэт Райли научил меня всему»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что своей тренерской карьерой он полностью обязан легендарному президенту .

«Пэт Райли научил меня всему.

Я работал со многими хорошими тренерами, но Райли, безусловно, оказал наибольшее влияние. Я имею в виду, что у меня даже не было мыслей о тренерской работе, пока я не стал играть за Пэта Райли. Я увидел, как он работает, и подумал: «О, это очень круто», – рассказал Риверс.

Риверс выступал под руководством Райли в с 1992 по 1994 год.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс