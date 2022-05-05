Док Риверс: «Пэт Райли научил меня всему»

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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что своей тренерской карьерой он полностью обязан легендарному президенту «Майами» Пэту Райли.

«Пэт Райли научил меня всему.

Я работал со многими хорошими тренерами, но Райли, безусловно, оказал наибольшее влияние. Я имею в виду, что у меня даже не было мыслей о тренерской работе, пока я не стал играть за Пэта Райли. Я увидел, как он работает, и подумал: «О, это очень круто», – рассказал Риверс.

Риверс выступал под руководством Райли в «Нью-Йорке» с 1992 по 1994 год.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

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