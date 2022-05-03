Док Риверс: «Эмбиид выглядит намного лучше, но не хочу давать ложную надежду»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал состояние центрового команды , который восстанавливается после травмы.

«Он выглядит намного лучше, кое-что выполнял вчера. Не хочу давать ложную надежду, поэтому остановлюсь на этом», – заявил Риверс.

Эмбиид получил сотрясение мозга и перелом глазницы в результате столкновения с . Это произошло за 3 минуты и 58 секунд до завершения шестого матча серии первого раунда против (132:97, 4-2), когда «Сиксерс» вели 29 очков.

Ранее сообщалось, что лидер «Сиксерс» может вернуться к 3-му матчу серии с (1-0), который состоится 6 мая.

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