Док Риверс: «Эмбиид выглядит намного лучше, но не хочу давать ложную надежду»

Теги травмы Док Риверс Майами Филадельфия Торонто Джоэл Эмбиид Паскаль Сиакам Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал состояние центрового команды Джоэла Эмбиида, который восстанавливается после травмы.

«Он выглядит намного лучше, кое-что выполнял вчера. Не хочу давать ложную надежду, поэтому остановлюсь на этом», – заявил Риверс.

Эмбиид получил сотрясение мозга и перелом глазницы в результате столкновения с Паскалем Сиакамом. Это произошло за 3 минуты и 58 секунд до завершения шестого матча серии первого раунда против «Торонто» (132:97, 4-2), когда «Сиксерс» вели 29 очков.

Ранее сообщалось, что лидер «Сиксерс» может вернуться к 3-му матчу серии с «Майами» (1-0), который состоится 6 мая.

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