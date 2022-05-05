Док Риверс: «Деандре Джордан и Пол Рид делают все, что могут. Не вините их»

Главный тренер «Сиксерс» заявил, что у него нет существенных претензий к резервным центровым и Полу Риду, которые пока что безуспешно пытаются противостоять из «Хит».

Риверс не планирует отправлять Джордана или Рида в запас.

«Не надо винить Деандре. Не надо винить Пола. Они делают все, что могут», – заявил Риверс.

Во втором матче серии (103:119, 0-2) в среду Джордан набрал 6 очков и 5 подборов, на счету Рида 4 очка и 4 подбора. В активе Адебайо 23 очка, 9 подборов и 3 передачи.

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»