Док Риверс: «Не знаю, сыграет ли Эмбиид в третьем матче»

Теги травмы Док Риверс Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс оценил вероятность возвращения лидера команды Джоэла Эмбиида в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Хит» (0-2).

Эмбиид восстанавливается после перелома глазницы и сотрясения.

«Я действительно не знаю, сыграет ли Эмбиид в третьем матче.

Мы разговаривали во вторник, разговаривали в среду. Он выглядел хорошо. Но ему надо преодолеть еще немало этапов перед возвращением, не уверен, как с этим обстоит дело сейчас. Нам остается только ждать», – заявил Риверс.

Третий матч серии состоится в Филадельфии в пятницу.

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные