Док Риверс: «Не знаю, сыграет ли Эмбиид в третьем матче»

Главный тренер «Сиксерс» оценил вероятность возвращения лидера команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Хит» (0-2).

Эмбиид восстанавливается после перелома глазницы и сотрясения.

«Я действительно не знаю, сыграет ли Эмбиид в третьем матче.

Мы разговаривали во вторник, разговаривали в среду. Он выглядел хорошо. Но ему надо преодолеть еще немало этапов перед возвращением, не уверен, как с этим обстоит дело сейчас. Нам остается только ждать», – заявил Риверс.

Третий матч серии состоится в Филадельфии в пятницу.

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