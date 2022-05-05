Димитрис Итудис: «У «Локо» есть атлетизм и габариты. Очень серьезная команда»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Начинаем полуфинальную серию с очень серьезной командой «Локо». У них есть атлетизм, у них есть габариты, они здорово бегут и хороши на щитах.

Мотли – разносторонний «бигмэн», и у него есть поддержка всех других игроков, которые могут растягивать защиту, играя на нескольких позициях, таких как Ильницкий и другие.

Это первая игра, мы собраны, усердно работаем, с нетерпением ждем матча и надеемся, что болельщики поддержат наши усилия», – заявил Итудис.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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