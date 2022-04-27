Димитрис Итудис: «Нижний» оказал достойное сопротивление, это пойдет на пользу ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил высокий уровень борьбы в третьем матче плей-офф лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (88:75, 3-0).

«Поздравляю свою команду с победой и с тем, что нам удалось взять серию со счетом 3:0. Речь не просто о цифрах 3:0, речь о борьбе, в которой мы одерживали победы от игры к игре. В том числе, поздравляю и с тем, что им удалось оказать достойное сопротивление. Эта серия поможет нам сделать шаг вперед.

Не будем забывать, что не так давно в нашем составе произошло несколько изменений, и мы еще находимся в поиске нашей лучшей игры. Мы хотели завершить эту серию сегодня. Во второй половине позволили сопернику набрать только 30 очков, не давали им создавать ситуации и реализовать те броски, которые они задумали. Мы выглядели лучше в защите, мы играли умно и заслужили победу», – сказал Итудис.

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