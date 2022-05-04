Димитрис Итудис близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче» (Sport24.gr)

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис близок к подписанию соглашения с турецким «Фенербахче», сообщает Sport24.gr.

рассматривает как основного кандидата на пост главного тренера в следующем сезоне, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Турецкий клуб готов предложить греческому специалисту контракт на три года. Многое будет зависеть от того, будет ли ЦСКА играть в следующем сезоне .

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года, в мае 2021-го он подписал новый двухлетний контракт с клубом. Под его руководством армейцы шесть раз становились чемпионами Лиги ВТБ и дважды выиграли Евролигу.

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