Владимир Ивлев выбыл до конца сезона из-за повреждения передней крестообразной связки

У центрового ЦСКА Владимира Ивлева выявлено повреждение передней крестообразной связки. Игрок выбыл из строя до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 32-летнего центрового будут корректироваться по результатам промежуточных обследований. После консультаций со специалистами может быть принято решение о необходимости операции.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Ивлев сыграл 11 матчей, набирая 2,1 очка и 2,0 подбора за 9 минут в среднем за встречу.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?