Андрей Ведищев: «Локо» может вписать новую страницу в историю российского спорта – прервать гегемонию ЦСКА»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил шансы краснодарский команды в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Команда как никогда мобилизована – было достаточно времени на подготовку, чего часто не хватало в предыдущих сезонах. И, что важно, к полуфинальной серии мы подходим в полном составе. В прошлом году было много ребят с травмами, и команда не была идеально готова к решающим матчам. В серии я рассчитываю на упорную борьбу и на то, что «Локо» проявит свои сильные качества, покажет свою лучшую игру и характер.
Играть против армейцев – всегда особая ответственность. ЦСКА – это отлаженный, организованный клуб, команда с прекрасным тренером, хорошей дисциплиной и самоотдачей. В матчах серии все будут решать маленькие детали. И в этих деталях и нужно быть лучше, чем соперник. У нас есть шансы на хороший итоговый результат и «Локо» может вписать новую страницу в историю российского спорта – прервать гегемонию ЦСКА», – заявил Ведищев.
В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?