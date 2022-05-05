Егор Сычков: «Подготовка к серии с ЦСКА прошла по графику»

Форвард «Локомотива-Кубань» Егор Сычков рассказал о важности предстоящей серии с в 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

«Подготовка с ЦСКА прошла по графику. Для команды, и для меня лично, это будут принципиально важные матчи. Я очень рад тому, что тренер доверяет мне. В те минуты, когда нахожусь на площадке, стараюсь максимально надежно сыграть в защите и принести пользу команде в нападении.

Вообще, игра на таком уровне для меня – это новый опыт. Матч в Перми с таким количеством зрителей на трибунах запомнится надолго. Думаю, что до первого аншлага в «Баскет-Холле». И это случится уже скоро. Но сейчас все мысли о первом матче», – заявил Сычков.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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