Скип Бэйлесс: «Бакс» сделали с «Селтикс» то же, что «Селтикс» сделали с «Нетс»! Жалкое зрелище»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс отметил защиту «Милуоки» в первом матче серии против (101:89, 1-0) в воскресенье.

«Селтикс» хорошо сыграли против Янниса, который реализовал 9 из 25 бросков. Но стену в защите построили «Бакс» – у «Селтикс» 50 трехочковых попыток, и реализовано только 18. Они бросили только 34 «двушки» и проиграли 12 очков дома. «Бакс» сделали с «Селтикс» то же, что «Селтикс» сделали с «Нетс»! Просто жалкие», – написал Бэйлесс в своем твиттер-аккаунте.

«Бостон» установил рекорд клуба по количеству трехочковых бросков за одну половину матче – 28 попыток в первой половине встречи с . Яннис Адетокумбо завершил встречу с показателями 24 очка, 13 подборов и 12 передач.

В первом раунде «Селтикс» обыграли и со счетом 4-0.

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