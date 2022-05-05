Джимми Батлер – об Эмбииде: «Пусть поправляется. Хочу играть против того, кого называю MVP»

Лидер выразил надежду на то, что звездный центровой «Филадельфии» еще сыграет в серии второго раунда между командами, которую флоридцы начали с двух побед.

Эмбиид восстанавливается после перелома глазницы и сотрясения.

«Джоэл очень важен для «Сиксерс», он стягивает на себя все внимание обороняющейся команды и отлично отрабатывает в защите. И пусть я не аналитик и не статистик, но точно могу сказать, что с Эмбиидом на площадке они намного сильнее.

Как я уже говорил, пусть он поправляется, потому что я хочу играть против того, кого называю MVP», – заявил Батлер.

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