Джа Морэнт повторил достижение Леброна Джеймса и Кобе Брайанта

Звездный разыгрывающий стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 45+ очков в двух матчах плей-офф до того, как ему исполнилось 23 года.

22-летний Морэнт повторил то, что ранее удавалось только и , сообщает ESPN Stats & Info.

Во второй игре серии плей-офф против «Голден Стэйт» (106:101, 1-1) Морэнт набрал 47 очков, повторив личный рекорд результативности в матче плей-офф.

Морэнт реализовал 15 из 31 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 12 из 13 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 2 потери за 40,5 минуты на площадке.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?