Билл Симмонс: «Бен Симмонс намерен вернуться в 7-м или 8-м матче»

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс опубликовал ироничный комментарии о разыгрывающем .

«Бен Симмонс намерен вернуться в 7-м или 8-м матче. Детали будут позже», – написал в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Нетс» не примет участие в четвертом матче серии плей-офф против (0-3), как планировалось изначально.

В нынешнем сезоне австралиец не сыграл ни одного матча, столкнувшись сначала с психологическими проблемами, а затем с травмой позвоночника.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий