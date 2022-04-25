Билл Симмонс: «Бен Симмонс намерен вернуться в 7-м или 8-м матче»

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Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс опубликовал ироничный комментарии о разыгрывающем «Бруклина» Бене Симмонсе.

«Бен Симмонс намерен вернуться в 7-м или 8-м матче. Детали будут позже», – написал Билл Симмонс в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Нетс» не примет участие в четвертом матче серии плей-офф против «Бостона» (0-3), как планировалось изначально.

В нынешнем сезоне австралиец не сыграл ни одного матча, столкнувшись сначала с психологическими проблемами, а затем с травмой позвоночника.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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