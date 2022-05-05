Джей Джей Редик: «Дрэймонду Грину затыкают рот, это реальная проблема»

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 Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик вступился за форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина во время эфира ESPN.

«Пожалуйста, заткнись и играй. Америка устала от Дрэймонда Грина, я постоянно вынужден иметь с ним дело. Болельщики из Сан-Франциско – это другая история. Но остальные болельщики НБА очень устали от этого. Так что играй молча», – заявил один из ведущих студии Крис Руссо.

«Это та же ситуация, когда толпа кричит: «Заткнись и стучи мячом». Я вижу в этом реальную проблему, особенно в отношении Дрэймонда. Суть в том, что этот парень ведет крайне популярный подкаст, в котором на протяжении большей части времени он говорит сам, и люди его слушают. Как и на всех пресс-конференциях, в этом подкасте он настоящий, оригинальный и неподдельный. Именно поэтому он подписал контракт с компанией Turner. Люди хотят услышать, что говорит Дрэймонд.

Он говорил нам об этом с первого матча серии. Клэй Томпсон тоже говорил нам об этом с первого матча серии. Это преимущество, которое делает его великим, будущим членом Зала славы. В этом его сущность. Это все равно что сказать: «Эй, Джа Морэнт, перестань танцевать, когда твой одноклубник забрасывает трехочковый». Джа Морант играет с радостью и весельем, с беззаботным отношением и бесстрашием, поэтому он великий. Нельзя отнимать у игрока то, что делает его великим», – ответил Джей Джей Редик.

«Он отталкивает. Несмотря на всех фанатов, которые, по вашему мнению, слушают этот подкаст, есть еще 50 миллионов фанатов, которые скажут то же самое: «Хватит уже». Он отталкивающий спортсмен. Конечно, есть более молодые болельщики, особенно поклонники его игры. Большая часть болельщиков постарше следили за НБА в течение 60 лет. Они без каких-либо политических или расовых предубеждений следовали за Уилтом Чемберленом и выросли фанатами «Никс», любили Клайда Дрекслера и Уиллиса Рида», – не согласился Руссо.

«Я не имею ввиду расовый подтекст. Я говорю о болельщиках, который говорят о спортсменах так же, как вы. Люди с Fox News говорят так же, и это является для меня проблемой. На самом деле меня не волнуют фанаты, которые смотрели на игру Боба Кузи или Уилта. Я ценю то, что они были поклонниками НБА так долго, но я не ценю подтекст», – закончил Редик.

«Джей Джей отправил клоуна обратно в цирк», – прокомментировал Грин фрагмент эфира ESPN в твиттере.

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