Дрэймонд Грин: «Я никогда не изменю свой стиль игры»

Форвард заявил, что неспортивный фол 2-й степени, полученный в стартовом матче серии плей-офф с (117:116, 1-0), никак не повлияет на его игру в дальнейшем.

«Я никогда не изменю свой стиль игры. Благодаря ему я добился такого успеха. Завоевал три чемпионских титул, стал игроком Матча всех звезд, стал лучшим защитником года. Я не собираюсь меняться», – сказал Грин.

не стала переквалифицировать неспортивный фол 2-й степени Грина, и он получил два штрафных очка. В плей-офф четыре штрафных очка означают автоматическую дисквалификацию на один матч.

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