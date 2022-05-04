Кевин Дюрэнт стал совладельцем женского футбольного клуба в Нью-Йорке

Фонд лидера Кевина Дюрэнта 35 Ventures стал миноритарным владельцем женского футбольного клуба «Нью-Джерси Готэм».

Сделка является частью стратегии 35 Ventures по развитию партнерства с женскими спортивными организациями. Ранее фонд инвестировал в медиапроект Just Women’s Sports и спортивную лигу Athletes Unlimited.

Дюрэнт основал фонд вместе с со своим менеджером и предпринимателем Ричем Клейманом в 2016-м году. В данный момент 35 Ventures имеет инвестиционный портфель, в котором находятся более 70 компаний.

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