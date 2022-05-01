Кевин Дюрэнт планирует посетить 5-й матч «Олимпиакос» – «Монако» в Греции

Теги Бруклин Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Кевин Дюрэнт Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт, увидев победу «Монако» в 4-м матче серии плей-офф Евролиги над «Олимпиакосом» (78:77, 2-2), выразил намерение прилететь в Грецию на 5-й матч, сообщает Sportando.

Решающий матч четвертьфинальной серии  между «Олимпиакосом» и «Монако» состоится в среду на «Стадионе мира и дружбы» в городе Пирей. Победитель встречи выйдет в «Финал четырех» Евролиги.

Дюрэнт прилетал в Монако на 4-й матч по приглашению бывшего игрока «Нетс» Майка Джеймса, ныне выступающего за «Монако».

«Бруклин» выбыл в первом раунде плей-офф НБА, проиграв «Бостону» со счетом 0-4.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные