Кевин Дюрэнт планирует посетить 5-й матч «Олимпиакос» – «Монако» в Греции

Звездный форвард «Бруклина» , увидев победу «Монако» в 4-м матче серии плей-офф над (78:77, 2-2), выразил намерение прилететь в Грецию на 5-й матч, сообщает Sportando.

Решающий матч четвертьфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Монако» состоится в среду на «Стадионе мира и дружбы» в городе Пирей. Победитель встречи выйдет в «Финал четырех» Евролиги.

Дюрэнт прилетал в Монако на 4-й матч по приглашению бывшего игрока «Нетс» Майка Джеймса, ныне выступающего за «Монако».

выбыл в первом раунде плей-офф , проиграв «Бостону» со счетом 0-4.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»