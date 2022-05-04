Дюрэнт – лидер по точности средних бросков в сезоне-2021/22, Гобер реализовал 72% попыток в «краске»

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику, в которой отмечены лучшие снайперы НБА в сезоне-2021/22 по различным зонам.
Центровой «Юты» Руди Гобер является самым эффективным в лиге при атаке из трехсекундной зоны, реализуя 72% своих попыток. Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт – лучший по реализации средних бросков сразу в двух зонах.
Самый высокий процент попадания трехочковых продемонстрировали снайперы «Мемфиса» Десмонд Бэйн и Де’Энтони Мелтон, каждый из которых реализовал по 49% бросков в своем сегменте площадки.
В данном исследовании Голдсберри учитывал игроков, которые совершили не менее 75 бросков в рассматриваемой зоне. При атаке их «краски» нижняя планка составляла 500 попыток.
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