Мариал Шайок покинул «Фенербахче»

и (26 лет, 198 см) расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

26-летний защитник присоединился к турецкому гранду в конце июня, подписав контракт на сезон-2021/22 с опцией продления на сезон-2022/23.

Канадец был выбран «Филадельфией» под 54-м номером драфта-2019, но проведя в НБА четыре матча, отправился в Турцию, где сначала выступал за «Бурсаспор», а затем перешел в «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Евролиги Шайок провел 15 матчей, набирая в среднем 4,6 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи.

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