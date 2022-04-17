Александар Джорджевич: «Единственное, о чем сожалею – не принял приглашение Желько Обрадовича перейти в «Панатинаикос»

Главный тренер рассказал, о чем в своей игровой карьере он больше всего сожалеет.

«Я сожалею только о том, что не сделал. Я не принял приглашение Желько Обрадовича перейти в «Панатинаикос».

Я больше не мог играть, у меня было много травм. Я был физически и морально сломлен. Мне было тогда 34 года, я закончил сезон в «Реале», и Желько пригласил меня в «Панатинаикос». Мы разговаривали дважды, и я сказал ему, что больше так не могу. Он пытался объяснить мне, как собирается использовать меня.

Мне было очень тяжело сказать «нет», потому что в тот момент я больше не любил баскетбол. И я сказал, что с моей стороны было бы лицемерием просто принять этот феноменальный контракт», – рассказал 54-летний специалист.

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