«Селтикс» реализовали 20 трехочковых во 2-м матче с «Бакс». Это рекорд клуба в плей-офф

«Селтикс» обновили рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в матче плей-офф, реализовав 20 дальних бросков во втором матче серии второго раунда против (109:86, 1-1), информирует ESPN Stats & Info.

Игроки забросили 20 из 43 из-за дуги (46,5%).

На счету – 6 трехочковых из 10. забросил 6 из 9, – 5 из 10, Пэйтон Причард – 2 из 4, Эл Хорфорд – 1 из 5.

«Бакс» реализовали всего три трехочковых броска за матч (3 из 18, 16,7%). Это худший результат команды в последних 15 розыгрышах плей-офф.

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