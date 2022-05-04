Джейлен Браун: «Мы знали, что должны сыграть так, как будто на кону стоит наш сезон»

Атакующий защитник прокомментировал победу над во втором домашнем матче серии второго раунда плей-офф (109:86, 1-1).

«Это плей-офф. Вот и все. Мы не можем позволить одному матчу диктовать ход всей серии. Мы хотели быть агрессивными с самого начала встречи.

Как ты реагируешь на поражение – это самое главное в этой лиге. Мы знали, что должны сыграть так, как будто на кону стоит наш сезон, и мы это сделали», – сказал Браун.

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