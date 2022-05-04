«Бостон» установил рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий за половину матча плей-офф

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«Бостон» установил рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий за половину матча плей-офф, реализовав 13 дальних бросков из 20 в первой половине второго матча серии с «Милуоки».

«Селтикс» во вторник разгромили «Бакс» и сравняли счет в серии второго раунда плей-офф (109:86, 1-1).

Игроки «Бостона» завершили встречу с результатом 20 из 43 из-за дуги. Джейлен Браун набрал 30 очков, реализовав 6 трехочковых из 10. Грант Уильямс забросил 6 из 9, Джейсон Тейтум – 5 из 10.

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