Джейсон Тейтум: «Мы были взбешены тем, как сыграли в прошлом матче»

Форвард заявил, что команда внесла коррективы после поражения в 1-м матче серии плей-офф с , и это помогло ей одержать уверенную победу во 2-й игре (109:86, 1-1).

«Мы были взбешены тем, как сыграли в прошлом матче, и знали, что должны сыграть лучше по всем параметрам. Вот и все.

Не каждый матч будет складываться идеально. Мы играем против действующих чемпионов. Они дали нам по зубам в первой игре. Я знал, что сегодня мы будем готовы бороться. Вносить коррективы от игры к игре – я думаю, это и есть плей-офф», – сказал Тейтум.

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