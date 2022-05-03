Джа Морэнт принизил роль Томпсона в решающем эпизоде: «Я просто промахнулся из-под кольца»

Разыгрывающий принизил роль игрока в решающем эпизоде первого матча серии между командами.

Морэнт при «-1» промахнулся из-под кольца на последних секундах, атакуя с сопротивлением Томпсона.

Морэнт: Я просто промахнулся из-под кольца.

Журналист: Понимаю, что вы просто промахнулись из-под кольца. Но Клэй выпрыгнул и, возможно, хоть как-то повлиял на ваши действия?

Морэнт: Нет.

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