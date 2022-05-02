Скип Бэйлесс – Джа Морэнту: «Больше никаких постов о «Последнем танце» Джордана. Займись своим делом и выиграй второй матч»

Известный спортивный эксперт похвалил разыгрывающего за комментарий после поражения от в первом матче серии второго раунда плей-офф (116:117, 0-1).

«Мне очень понравилось, что Джа сказал в интервью после матча о своем промахе в концовке: «Я смазал лэй-ап, который обычно реализую».

Он это признал, но не стал на этом зацикливаться. Больше никаких постов о «Последнем танце» Майкла Джордана. Займись своим делом и выиграй второй матч», – сказал Бэйлесс.

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