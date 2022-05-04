Грант Уильямс: «Бостон» должен справиться с прессингом и не позволять «Бакс» ускорять игру»

Форвард объяснил, как нужно действовать команде, чтобы справляться с прессингом в серии плей-офф против (0-1).

«На любом уровне баскетбола, когда начинается прессинг, вы можете сделать три вещи – разрушать его, ставить заслоны, или просто обыгрывать. Нужно пройти площадку и организовать атаку. Чаще всего отсутствует ловушка, при этом не так много игроков могут остановить тебя один на один.

Вопрос лишь в том, какой способ вы используете. Каждый умеет что-то свое. В конечном счете, вам просто нужно побороть прессинг, не позволив сопернику ускорить игру. Вас будут контролировать, если вы это упустите. Кроме того, вам нужен хороший жесткий заслон, чтобы разбить их планы и снизить давление», – сказал Уильямс.

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