«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Куину Снайдеру

проявляют серьезный интерес к главному тренеру «Юты» , сообщает инсайдер Марк Стейн.

В четверг «Юта» проиграла «Далласу» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (96:98, 2-4) и завершила свои выступления в этом сезоне.

Во время послематчевой пресс-конференции Снайдер произнес речь, которая была похожа на прощальную. «Результат говорит сам за себя, но тренировать эту команду было очень приятно», – сказал 55-летний специалист.

После непопадания в плей-офф «Лейкерс» отправили в отставку главного тренера , который в 2020 году привел команду к титулу чемпиона НБА.

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