Док Риверс: «Я не претендую на должность главного тренера «Лейкерс»

Главный тренер «Филадельфии» отреагировал на информацию о том, что его называют одним из возможных сменщиков в «Лейкерс».

«Это так несправедливо. Вся эта история с Фрэнком Вогелем так несправедлива. Мы работаем так же, как и вы, ребята. Вам понравилось бы, если бы ваши должности и позиции обсуждались каждый день? Даже если кто-то хочет видеть вас у себя, это неправильно. Мне это совершенно не нравится. Но я не могу ничего поделать.

Я не претендую на должность в . У меня есть работа, она меня полностью устраивает», – заявил Риверс.

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