Масаи Уджири: «Лейкерс» хотят Ника Нерса? А я хочу Месси, Роналду и Кобе»

Генеральный менеджер «Торонто» прокомментировал интерес «Лейкерс» к главному тренеру канадской команды .

«Ни одна команда не связывалась со мной по Нику Нерсу. Я также могу помечтать, как и они. Я хочу Месси, Роналду и Кобе Брайанта. Пусть помечтают», – заявил Уджири.

Нерс возглавил «Торонто» в 2018-м году и привел клуб к титулу чемпиона в первом же сезоне. «Рэпторз» проиграли «Филадельфии» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 2-4.

«Лейкерс» отправили в отставку , под руководством которого команда закончила нынешний сезон на 11-м месте в Западной конференции и не попала в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века