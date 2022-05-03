Док Риверс: «Пока Эмбиид травмирован, в старте продолжит выходить Деандре Джордан»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после первого матча серии второго раунда плей-офф с «Майами» (92:106, 0-1) заявил, что продолжит выпускать в старте центрового Деандре Джордана в период, когда травмированный лидер команды Джоэл Эмбиид не может играть.
«Мы продолжим выпускать в старте Деандре Джордана, нравится вам это или нет. Потому что наши ребята верят в него», – заявил Риверс.
В понедельник за 31 минуту игры без Джордана «Сиксерс» имеют показатель «+8», за 17 с ним на площадке – «-22». На счету Деандре 4 очка и 2 подбора.
Эмбиид может вернуться в третьем матче серии.