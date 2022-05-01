Джоэл Эмбиид пропустит 1-й и 2-й матчи с «Майами», может вернуться в 3-м

Центровой «Филадельфии» продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит ближайшие матчи серии плей-офф против , которая стартует в понедельник.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок не полетел с командой во Флориду на первый и второй матчи серии, однако может вернуться в строй к третьей или четвертой встрече с «Хит» в Пенсильвании.

Для этого центровому требуется завершить свое пребывание в протоколе НБА по сотрясению мозга и получить разрешение врачей после детального осмотра перелома глазницы на следующей неделе.

Эмбиид получил травму в результате столкновения с Паскалем Сиакамом за 3 минуты и 58 секунд до завершения шестого матча серии против , когда «Сиксерс» вели 29 очков.

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