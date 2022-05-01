Док Риверс – о том, кто заменит Эмбиида в стартовой пятерке: «Нас волнуют не первые три минуты матча, а последние шесть»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что в отсутствие травмированного он планирует использовать на позиции центрового четырех игроков: Пола Рида, , Пола Миллсэпа и Чарльза Бэсси.

«Мы не будем стесняться заигрывать разных парней. Я знаю, что вы придаете большое значение первым трем минутам матча, но кто бы ни был объявлен в стартовом составе, для нас это не имеет значения.

Нас волнуют последние шесть минут. Это будет самым главным для нас в этой серии.

Игроки очень умны и притягивают фолы. Это беспокоит нас по двум причинам. Они хорошо бросают с линии, поэтому мы не хотим, чтобы они всю серию бросали штрафные. И мы не хотим, чтобы у наших парней был перебор фолов, потому что отлично умеет провоцировать фолы», – сказал Риверс.

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