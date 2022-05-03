Тайриз Макси не захотел сидеть на скамейке рядом с Джеймсом Харденом

Разыгрывающий «Сиксерс» не захотел сидеть на скамейке рядом со звездным защитником .

Эпизод произошел на последних минутах первого матча серии второго раунда с «Хит» (92:106, 0-1). Харден и Макси покинули площадку при «-21».

Харден подсел к Макси, но тот поднялся и пересел на другое место.

Харден в понедельник набрал 16 очков (5 из 13 с игры) и 5 передач при 5 потерях. На счету Макси 19 очков (6 из 15 с игры) и 2 передачи.

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